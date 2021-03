Marș împotriva urii anti-asiatice în San Francisco Protestatarii au condamnat rasismul impotriva asiaticilor și au scandat impotriva crimelor pe fundal de ura. Mitingul a fost organizat de diferite grupuri de studenți ca raspuns la atacurile sporite impotriva americanilor de origine asiatica și in urma atacului mortal care a luat viața a opt femei asiatice din Atlanta. Numarul incidentelor raportate poliției de atacuri motivate rasial impotriva comunitații asiaticilor a crescut, de asemenea, atunci cand comunitatea chineza a sarbatorit Anul Nou in februarie. Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Aboneaza-te… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

