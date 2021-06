Maroon 5 lanseaza albumul “Jordi” Maroon 5 se face remarcata nu numai prin faptul ca sunt una dintre cele mai longevive trupe, dar și pentru ca sunt ca sunt unii dintre cei mai indragiți artiști ai secolului 21. Trupa a cucerit fanii și criticii de specialitate cu muzica lor hibrid rock / R&B de pe albumul lor de debut, Songs About Jane. Pana in prezent, trupa din Los Angeles cunoscuta la nivel global a caștigat trei premii GRAMMY®, a lansat 6 albume care au adunat peste 75 milioane de copii vandute, a avut 32 de piese in Billboard Hot 100 ajungand la peste 400 de milioane de single-uri vandute international, și a caștigat certificari… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

