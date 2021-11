Stiri pe aceeasi tema

- Politiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, alaturi de comisari din cadrul Garzii de Mediu Giurgiu, au descoperit, in urma unor controale efectuate asupra a doua ansambluri rutiere, nereguli privind documentele de transfer ale unor deșeuri care ar fi trebuit sa ajunga…

- Trei bulgari ce voiau sa intre in Romania au fost opriți din drum de polițiștii de frontiera din Vama Giurgiu, care au constatat ca testele COVID prezentate la control erau false. Poliția de Frontiera Giurgiu anunța ca luni, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier, s-au prezentat pe sensul…

- „In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier s-au prezentat, pe sensul de intrare in tara, doi barbati, cu varste de 17, respectiv 41 de ani, si o femeie, in varsta de 38 de ani, toti de nationalitate bulgara, care au prezentat pentru control teste PCR cu rezultate negative pentru detectia infectiei…

- Trei sirieni care incercau sa ajunga ilegal in Germania, ascunși intr-un camion ce transporta faianța, au fost intorși din drum la Punctul de Frontiera Giurgiu. Este al doilea caz de acest gen inregistrat la Giurgiu, in mai puțin de 48 de ore. Reprezentanții Poliției de Frontiera Giurgiu anunța ca in…

- Un numar de opt cetateni straini au fost depistati la finalul saptamanii trecute de politistii de frontiera giurgiuveni, in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania, cu carti de identitate si pasapoarte false, potrivit agerpres.ro. "Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- Un cetatean turc in varsta de 27 de ani a fost depistat in timp ce incerca sa intre in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, utilizand o carte de identitate eliberata de autoritatile bulgare care apartinea de fapt altei persoane. "La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu,…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, in portbagajul unui autoturism, suma de 483.740 lire sterline, bani pe care un cetatean turc intentiona sa ii scoata din tara, fara sa respecte normele legale. In data de 05.09.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a…