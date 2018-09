Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca nu este permis ca modificarea legii achizitiilor publice sa permita in continuare unei companii care nu a participat la o licitatie sa o conteste.

- Primaria Municipiului Sibiu atrage atenția conducatorilor auto ca din aceasta luna s-a modificat Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, amenzile pentru parcarea neregulamentara pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați crescand semnificativ. Read…

- Regina Maria a Romaniei este autoarea unei creatii memorabile inchinata sacrificiului romanilor pentru realizarea Marii Uniri. Textul contine o serie de elemente memorialistice. Regina Maria arata greutatile cu care s-a confruntat pana cand s-a adaptat pe pamantul romanesc, dar si cat a ajuns apoi sa…

- A fost promulgata legea privind retragerea Marii Britanii din UE dupa ce regina Elizabeta a II-a a semnat și promulgat documentul adoptat in parlament saptamana trecuta dupa mai multe luni de dezbateri. Textul, prezentat in iulie 2017 de catre guvernul conservator al prim-ministrului Theresa May a fost…

- Curtea Constitutionala dezbate azi sesizarile formulate de deputatii PNL si USR, dar si de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra Legii 303/2014 privind statutul judecatorilor si procurorilor. In textul sesizarii, ICCJ vorbeste despre faptul ca modificarile sunt ”generale si imprecise” si…