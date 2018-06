Stiri pe aceeasi tema

- Edward Leung ispaseste deja o parte dintr-o pedeapsa de un an inchisoare pentru ca a agresat un politist in timpul acestor manifestatii. Ambele sentinte au fost comasate.Tribunalul a acuzat militantul ca "a participat activ la o revolta", estimand ca el s-a comportat intr-un mod "gratuit…

- ICCJ a amanat pronuntarea intr-un dosar care il vizeaza pe Liviu Dragnea Foto: Agerpres. Completul de trei judecatori de la Instanta Suprema care a judecat dosarul numit de presa "Bombonica" în care este acuzat si seful PSD, Liviu Dragnea a amânat pronuntarea sentintei…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Pitesti au redus pedepsele pentru 7 dintre cei implicati in "Dosarul Sclavilor de la Berevoesti", cercetati pentru trafic si exploatarea persoanelor vulnerabile, respectiv constituirea unui grup infracțional organizat. Cei șapte inculpați au fost duși in arest in aceasta…

- MADRID: Primul Ministru spaniol Mariano Rajoy a declarat miercuri ca nu va demisiona inaintea votului de neincredere programat vineri in parlament, ca urmare a seriei de condamnari a unor importanți membri ai Partidului Popular Conservator. In același caz de corupție, instanța a pus sub semnul intrebarii…

- Valeriu Malarciuc, principalul intermediar dintre Renato Usatii si Vitalie Proca in dosarul Gorbuntov, a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Pedeapsa a fost pronuntata de magistratii Curtii de Apel, dupa ce prima instanta l-a achitat, iar procurorii au atacat decizia.

- Patru vranceni au fost condamnați de Curtea de Apel București pentru initiere, constituire de grup infractional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup, dosarul fiind instrumentat de DIICOT in 2013. Decizia este definitiva. „(…) condamna pe inculpatul B(…) TEODOR la pedeapsa…

- SENTINTA DEFINITIVA…Condamnati la 7 ani, respectiv 5 ani de inchisoare, cei doi violatori din comuna Puiesti care au violat o copila de 11 ani, au primit un spor de pedeapsa in urma contestatiilor judecate de Curtea de Apel Iasi. Pe langa anii de inchisoare, magistratii au decis ca cei doi sa fie decazuti…