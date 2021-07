Stiri pe aceeasi tema

- O groapa uriașa s-a produs in podețul rupt de aluviuni pe DN 17C, intre Moisei și Sacel. Prefectul Vlad Duruș e la fața locului și transmite ca pana la remedierea problemei, traficul se desfașoara deviat pe ruta Bogdan Voda – DJ 188 – Vișeul de Jos – DN 18 – Moisei ”Din cauza unui podeț rupt de aluviuni,…

- Prapad in MARAMUREȘ: Un podeț rupt de aluviuni DN 17C intre localitațile Sacel și Moisei. Unui localnic din Sacel apa i-a luat poarta si microbuzul din curte.video+foto Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, din cauza unui podeț rupt de aluviuni, circulația este…

- Inundatii in zona Viseu -Moisei -Borsa. La aceasta ora pompierii intervin pentru evacuarea apei din beciurile si curtile oamenilor. In Borsa vorbim de patru gospodarii, trei in Moisei si doua in Viseu de Sus. Un pod intre Moisei si Sacel s a surpat. Nu sunt localitati afectate. Podul se afla pe DN17C…

- Un podeț rupt de aluviuni a blocat circulația rutiera intre Sacel și Moisei, in județul Maramureș, traficul desfașurandu-se pe rute alternative. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, din cauza unui podeț rupt de aluviuni, circulația este oprita pe DN 17C intre…

- Mașinile nu mai pot circula pe DN17C din județul Maramureș dupa ce aluviunile au rupt un podeț. Circulația se desfașoara pe o ruta ocolitoare. Incidentul a avut loc sambata, potrivit mediafax.ro. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, din cauza…

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, sambata, pe DN 1 - Valea Prahovei, in zona localitații Comarnic, dupa ce carosabilul a fost acoperit cu aluviuni, anunța Mediafax. Centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a transmis, sambata, ca circulația se desfașoara…

- Zeci de gospodarii din comuna Golesti au fost afectate de inundatii, vineri, in urma unei furtuni puternice, care a determinat si o viitura pe DN 73C si pe o strada din aceeasi localitate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Octavian Fulger.…

- Se inchide circulația pe podul peste raul Mures, pe drumul judetean DJ 107E, Ciumbrud. Pe unde va fi deviat traficul Se inchide circulația pe podul peste raul Mures, pe drumul judetean DJ 107E, Ciumbrud. Pe unde va fi deviat traficul In vederea inceperii lucrarilor pentru „Consolidare pod peste raul…