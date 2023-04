Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, a declarat ca joi, in a noua zi de mobilizare impotriva reformei pensiilor, au avut loc '457 de arestari' si '441 de politisti si jandarmi au fost raniti, transmite AFP, citat de Agerpres.Invitat la postul Cnews vineri, ministrul a mai spus ca '903 piese…

- Vizita de stat a regelui Charles al III-lea in Franta, care urma sa aiba loc in perioada 26-29 martie, a fost amanata "tinand cont de anuntarea unei noi zi de actiune nationala impotriva reformei pensionarii", anunta vineri, cu doar doua zile inaintea evenimentului, Palatul Elysee. Decizia a fost "iuata…

- Ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, a declarat ca are in vedere suspendarea permiselor de conducere ale soferilor aflati sub influenta alcoolului sau a altor droguri, informeaza DPA si EFE.''Vreau sa suspend permisul persoanelor care conduc sub influenta drogurilor/alcoolului pentru ca sunt…

- Un barbat inarmat cu un cuțit a atacat miercuri dimineața (11 ianuarie) șase persoane in gara Gare du Nord din Paris, iar una dintre ele a fost ranita grav, a declarat un purtator de cuvant al poliției. Atacatorul a fost impușcat de mai multe ori de catre poliție și a fost transportat la spital cu rani…

- Incidentul a avut loc catre ora locala 6.40 (7.40, ora Romaniei), potrivit unei surse din cadrul politiei. Autorul atacului a ranit cinci persoane – patru calatori si un politist din cadrul Politiei de Frontiera (PAF). France – Rapports de six personnes, dont un policier, blessees dans une attaque au…

- Incidentul a avut loc catre ora locala 6.40 (7.40, ora Romaniei), potrivit unei surse din cadrul politiei. Autorul atacului a ranit cinci persoane – patru calatori si un politist din cadrul Politiei de Frontiera (PAF). France – Rapports de six personnes, dont un policier, blessees dans une attaque au…

- Compania chineza care deține rețeaua sociala se confrunta in Uniunea Europeana cu anchete și critici tot mai dure care vizeaza securitatea datelor și protecția copiilor – utilizatori obișnuiți ai platformei, scrie site-ul de știri europene Politico. Ostilitatea oficialilor fața de TikTok se raspandește…