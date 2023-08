Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a impus in deplasarea cu Poli Iași, scor 4-1, in runda cu numarul 5 a Superligii. Alin Roman, marcatorul golului ieșenilor, eliminat dupa o ora de joc, crede ca oltenii nu s-ar fi impus in egalitate numerica. Alin Roman, dupa Poli Iași - Universitatea Craiova „N-am apucat sa…

- CS Universitatea Craiova s-a impus pe terenul lui Poli Iași, scor 4-1, in runda cu numarul 5 din Superliga. Laurențiu Reghecampf (47 de ani), antrenorul oltenilor, a analizat partida din Copou. Tehnicianul gruparii din Banie a spus ca elevii lui nu au jucat la capacitate maxima in prima repriza. Lucrurile…

- Universitatea Craiova s-a impus in deplasarea cu Poli Iași, scor 4-1, in runda cu numarul 5 a Superligii. Mihai Chirica, primarul din Iași, a facut scandal dupa meci. Mihai Chirica e de parere ca Istvan Kovacs l-a eliminat nejustificat pe Alin Roman. Primarului municipiului Iași a trimis sageți și in…

- Zi mare pentru președintele secției de fotbal a clubulu i ACSO Filiași , Florea Spinu. Omul de fotbal craiovean a fost votat de catre președinții clubului de Liga 3 drept reprezenant al acestui eșalon in Comitetul Executiv al FRF. „Vineri, 11 august 2023, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a…

- Portarul Silviu Lung jr a semnat cu echipa de fotbal Politehnica Iasi, a anuntat, duminica, gruparea din Copou pe site-ul oficial.Portarul, nascut la Craiova pe data de 4 iunie 1989, a evoluat ultima oara in Arabia Saudita, la Al-Raed. El a inceput fotbalul la Universitatea Craiova, echipa pentru care…

- Daniel Paraschiv (24 de ani), atacantul lui Hermannstadt, a suferit o accidentare in meciul cu Universitatea Craiova, 0-1, din etapa #4 a SuperLigii. In minutul 67, Paraschiv a dat o pasa cu piciorul stang, s-a dezechilibrat, a cazut și s-a lovit la glezna dreapta. Coechipierii lui au dat imediat mingea…

- CS Universitatea Craiova a deschis scorul in minutul 16 al meciului cu FC Hermannstadt, printr-un penalty transformat de Andrei Ivan. Faza a fost analizata mai bine de trei minute in camera VAR. Revenirea lui Reghecampf pe banca Universitații Craiova a adus un plus de entuziasm in jocul oltenilor. La…

- CFR Cluj - Universitatea Craiova 1-1, in etapa a treia a Superligii. Basarab Panduru, fostul internațional, este impresionat de Alexandru Mitrița. Extrema stanga s-a intors la Craiova in aceasta vara și a impresionat in cele 3 meciuri jucate in acest start de sezon in Superliga. El a reușit un assit…