Markit: Activitatea economică în zona euro a revenit pe creştere în iulie, după atenunarea restricțiilor impuse de pandemie Markit: Activitatea economica in zona euro a revenit pe crestere in iulie, dupa atenunarea restricțiilor impuse de pandemie Activitatea economica in zona euro a revenit pe crestere in iulie, dupa atenuarea restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei cu coronavirus, arata rezultatele unui studiu realizat de compania de analize financiare Markit. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) în zona euro, care măsoară activitatea în industrie şi sectorul serviciilor, a crescut în iulie la 54,8 de puncte, de la 48,5 puncte luna precedentă, potrivit… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

