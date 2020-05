Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a declarat joi ca gigantul social media va incepe sa permita multora dintre cei 50.000 de angajati si celor nou recrutati sa lucreze permanent de acasa, adaugandu-se unui numar mic, dar in crestere, de companii din domeniul tehnologiei care au adoptat o activitate…

- CEO-ul Twitter, Jack Dorsey, a trimis un e-mail angajatilor marti, 12 martie, in care a anuntat ca le permite acestora sa lucreze de acasa permanent, chiar si dupa ce pandemia de COVID-19 trece, potrivit unui articol publicat initial pe platforma buzzfeed.

- ​Fondul Monetar International (FMI) a recomandat tuturor angajatilor sai din Washington sa lucreze de acasa pâna la noi dispozitii, dupa ce un angajat a fost diagnosticat cu COVID-19, a anuntat un purtator de cuvânt al FMI, transmite Reuters, potrivit Agerpres.De asemenea, institutia…

- Banca Centrala Europeana a cerut majoritatii celor 3.700 de angajati ai sai de la Frankfurt sa efectueze luni o zi de telemunca, pentru ca institutia sa poata sa isi testeze capacitatea de reactie in cazul agravarii crizei legate de epidemia de coronavirus, a declarat duminica un purtator de cuvant…

- Twitter si Google le-au recomandat angajatilor sa lucreze de acasa, pentru a impiedica raspandirea coronavirusului Gigantii tehnologiei Twitter si Google le-au cerut angajatilor lor sa lucreze de acasa cu scopul de a limita propagarea coronavirusului, din cauza caruia mai mult de 92.000 de persoane…