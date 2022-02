Stiri pe aceeasi tema

- La Bursa de la New York, actiunile Meta, compania mama a Facebook, erau in scadere, joi, cu 24% comparativ cu cotatia de miercuri seara. Aceasta face ca averea lui Mark Zuckerberg, director general la Meta, sa se reduca si ea cu aproximativ 31 de miliarde de dolari, de la 120,6 miliarde de dolari pana…

- Meta Platforms Inc., compania mama a Facebook, a publicat rezultate trimestriale sub asteptari astfel ca averea fondatorului Mark Zuckerberg s-a redus joi cu 31 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari scaderi inregistrate vreodata intr-o singura zi, transmite Bloomberg. Joi in jurul orei 10:25…

- Facebook a inregistrat o scadere a numarului de utilizatori activi zilnici (DAU) pentru prima data in istoria sa de 18 ani, anunța BBC. Compania mama a Facebook, Meta Networks, a anunțat ca DAU au scazut la 1,929 miliarde in cele trei luni pana la sfarșitul lunii decembrie, fața de 1,930 miliarde…

- Google a fost detronat de TikTok din poziția de cel mai popular site din lume în 2021​ însa clasamentul celor mai accesate platforme anul acesta rezerva și alte surprize, una dintre ele fiind ca Netflix a depașit Youtube, anunța The Hill.În 2020 Google, cel mai accesat motor…

- Elon Musk i-a dat o replica acida pe Twitter senatorului democrat Bernie Sanders, in varsta de 80 de ani, ca raspuns la mesajul sau privind taxarea celor extrem de bogați. „Tot uit ca ești inca in viața”, a scris fondatorul Tesla, pe Twitter. „Vrei sa vand mai multe acțiuni, Bernie? Doar spune cuvintele…”,…

- Actiunile Tesla au urcat joi la Bursa de la Frankfurt, chiar daca documentele financiare publicate in timpul noptii au aratat ca directorul general Elon Musk a vandut in ultimele zile actiuni in valoare de aproximativ cinci miliarde de dolari detinute la producatorul de vehicule electrice, transmite…

- Elon Musk a vandut acțiuni Tesla de aproximativ 1,1 miliarde de dolari, la cateva zile dupa ce miliardarul a facut un sondaj pe Twitter, pentru a vedea daca urmatorii sai vor sau nu ca acesta sa vanda 10% din acțiunile pe care le deține la Tesla.Dupa ce in urma sondajului, majoritatea respondenților…