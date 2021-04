Mark Stam aduce vara și caldura mai aproape prin piesa E ok, pe care o lanseaza in colaborare cu Sore. Artistul ii incurajeaza pe toți cei care trec prin momente mai puțin fericite și le transmite ca este ok ca in viața sa existe și perioade mai grele. Important este ca fiecare sa gaseasca puterea și sa depașeasca astfel de momente cu optimism și cu zambetul pe buze, pentru ca “e ok sa nu fii ok”. Sore da sensibilitate piesei prin vocea sa incantatoare și poarta sufletele ascultatorilor prin versurile lui Mark. Piesa a fost compusa de Mark Stam, 911 și Alex Turcu, versurile au fost scrisa de Mark,…