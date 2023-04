Stiri pe aceeasi tema

- Mark Selby – Shaun Murphy LIVE VIDEO. Mark Selby si Shaun Murphy se intalnesc in semifinalele Tour Championship, iar meciul de sambata, de la ora 15:00, e LIVE in AntenaPLAY. Aceasta va fi a 45-a intalnire directa dintre cei doi englezi, iar Selby conduce cu 24-18. Doua meciuri s-au incheiat la egalitate.…

- Echipa engleza Chelsea Londra a invins pe teren propriu, cu 4-3 dupa executarea loviturilor de departajare, formatia franceza Olympique Lyon, detinatoarea trofeului, joi seara, in mansa secunda a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit Agerpres.Frantuzoaicele au deschis scorul in minutul…

- Ding Junhui – Kyren Wilson LIVE VIDEO. Ding Junhui și Kyren Wilson lupta pentru un loc in finala Tour Championship, competiție care este LIVE in AntenaPLAY. Duelul dintre cei doi incepe azi, la ora 15:00. Cei doi vin dupa victorii clare in sferturile de finala. Ding a trecut de Mark Allen, cu 10-5,…

- Mark Selby – Ryan Day LIVE VIDEO. Mark Selby si Ryan Day lupta pentru un loc in semifinale Tour Championship. Partida are loc azi, de la ora 15:00, LIVE in AntenaPLAY si meciul se joaca in formatul primul la 10. Aceasta va fi a 28-a intalnire directa dintre cei doi jucatori si „The Jester from […] The…

- Shaun Murphy – Robert Milkins 10-8. Shaun Murphy s-a calificat in semifinalele Tour Championship, dupa o revenire spectaculoasa in fața lui Robert Milkins. ”Magicianul” a fost condus cu 5-1, dar s-a impus cu 10-8, reușind și un break de 128 de puncte in chiar ultimul frame. Aceasta a fost a 16-a intalnire…

- Ali Carter – Kyren Wilson LIVE VIDEO. Partida dintre Ali Carter și Kyren Wilson este a doua de la Tour Championship și se va disputa marți, de la ora 15:00, LIVE in AntenaPLAY. Ali Carter și Kyren Wilson vor lupta pentru un loc in semifinala de vineri, in care s-a calificat deja Ding Junhui. Chinezul…

- Echipa de volei feminin CSM Targoviște va continua parcursul european in actuala stagiune. Dupa eliminarea din Liga Campionilor, vicecampioana Romaniei va evolua in sferturile CEV Cupa. In aceasta faza a intrecerii intercontinentale, formația pregatita de Giovanni Caprara va da peste Olympiakos Pireu,…

- Mats Wilander, 58 de ani, crede ca Australian Open 2023 are o problema bizara. Doar doua jucatoare din Top 10 WTA s-au calificat in sferturile de finala, in timp ce pe tabloul masculin, au mai ramas 3. Mats Wilander crede ca una dintre explicațiile pentru care avem primul Grand Slam din Era Open in…