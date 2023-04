Stiri pe aceeasi tema

- Jack Lisowski a oferit faza zilei la Campionatul Mondial de Snooker de la Crucible: a ratat o lovitura la bila neagra, iar „alba” a zburat puțin pe masa de joc spre uimirea fanilor din Crucible.

- Campionatul Mondial de Snooker debuteaza sambata la Crucible. Ronnie O'Sullivan este campion en-titre și marele favorit la caștigarea competiției conform specialiștilor. Mark Selby, Judd Trump, Mark Williams, Shaun Murphy și John Higgins stau la panda și orice este posibil la cel mai important eveniment…

- Noi zile pline pentru sportivii si echipele CSM Constanta in competitiile in care participa. Avem din nou o saptamana cu provocari si emotii pentru sportivii nostri, care lupta la cel mai inalt nivel in competitiile nationale si internationale. Baschetbalistele senioare incep Finala campionatului, junioarele…

- Kyren Wilson – Shaun Murphy 7-10, in finala Tour Championship. Shaun Murphy a pus mana pe trofeul de la Tour Championship, LIVE in AntenaPLAY. Acesta a fost ultimul turneu inaintea Campionatului Mondial de la Sheffield. Shaun Murphy l-a invins pe Kyren Wilson pentru a 10-a oara in cele 14 meciuri directe.…

- Mark Selby – Ryan Day LIVE VIDEO. Mark Selby si Ryan Day lupta pentru un loc in semifinale Tour Championship. Partida are loc azi, de la ora 15:00, LIVE in AntenaPLAY si meciul se joaca in formatul primul la 10. Aceasta va fi a 28-a intalnire directa dintre cei doi jucatori si „The Jester from […] The…

- Mark Allen – Ding Junhui, primul meci de la Tour Championship, e LIVE in AntenaPLAY, de la ora 14:00. Turneul de la Hull aduce la start cei mai buni opt jucatori ai anului și toate meciurile se joaca dupa sistemul primul la 10, in perioada 27 martie – 2 aprilie. Cei mai importanți jucatori care […]…

- Dinamo va intalni Gloria Buzau in prima etapa a play-off-ului din Liga II, conform tragerii la sorti de luni, de la Casa Fotbalului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Joi, 9 martie, se disputa 8 partide din faza „optimilor” de finala din UEFA Europa League. Programul complet al turului „optimilor” de finala din Europa League AS Roma - Real Sociedad, live de la 19:45 Click AICI pentru statistici Bayer Leverkusen - Ferencvaros, live de la 19:45 Click AICI pentru statistici…