Stiri pe aceeasi tema

- Alti 25 de cetateni americani au fost inclusi pe "lista neagra" de catre Rusia "ca raspuns la sanctiunile constante ale administratiei Biden impotriva cetatenilor rusi", a anuntat luni la Moscova ministerul rus al Afacerilor Externe, informeaza agentia DPA.

- Alti 25 de cetateni americani au fost inclusi pe "lista neagra" de catre Rusia "ca raspuns la sanctiunile constante ale administratiei Biden impotriva cetatenilor rusi", a anuntat luni la Moscova ministerul rus al Afacerilor Externe, informeaza The Guardian.

- Rusia este in situația de a cumpara de la furnizori necunoscuți, la prețuri incerte și sa obțina echipamente de o calitate necunoscuta, spune coordonatorul pentru sancțiuni al Departamentului de Stat al SUA, James O'Brien, care considera ca sancțiunile impuse Kremlinului funcționeaza, anunța mediafax.…

- Finlanda s-a pronuntat luni pentru interzicerea intrarii turistilor ruși in Uniunea Europeana(UE), in cadrul unei reuniuni a premierilor tarilor nordice cu cancelarul german Olaf Scholz, relateaza DPA. ”Nu cetatenii rusi au inceput razboiul, dar in acelasi timp trebuie sa fim constienti de faptul ca…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat, miercuri, ca Spania poate deveni un hub pentru exportul de gaze naturale catre tarile europene care incearca sa isi reduca dependenta de energia provenita din Rusia, astfel incat "Europa sa nu devina ostaticul energetic al lui Putin", relateaza CNN. "Spania…

- Obiectivul Rusiei in Ucraina este sa ajunga pana in Transnistria, spune, Vladimir Soloviov de la Rossia-1. Intr-o intervenție duplex in emisiunea unui cunoscut jurnalist italian, Bruno Vespa, de la postul public Rai 1, el a recunoscut ca acesta este motivul pentru care armata lui Putin ataca tot mai…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat astazi, ca, in anumite circumstante, sanctiunile impotriva Moscovei ar putea fi considerate un act de agresiune si ar putea justifica un razboi, informeaza Reuters. „As vrea sa subliniez inca o data ca, in anumite circumstante, astfel de masuri…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.