Compania Black Sea Oil and Gas (BSOG) nu are asigurare de razboi pentru zacamintele de gaze Ana si Doina, care au intrat recent in productie, insa proiectul merge mai departe, a afirmat, marti, Mark Beacom, CEO al companiei. El a participat la ceremonia organizata la Vadu, judetul Constanta, cu ocazia inceperii exploatarii gazelor naturale in proiectul Midia, operat de compania Black Sea Oil & Gas. Primele gaze din aceste perimetre au intrat in sistemul national pe 15 iunie. „In zona economica a Romaniei nu este razboi, dar exista un impact. Am avut mine detectate in apropierea platformei, nave…