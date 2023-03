Magistratul Voineag, acesta ar dori sa perfecționeze, in eventualitatea numirii sale in funcția de procuror șef al DNA, un „task force economic”, care sa reușeasca in mod efectiv confiscarea a mai multor produse ale infracțiunilor de corupție. Procurorul nominalizat de ministrul Justiției pentru ocuparea postului de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, vorbește in fața Secției de procurori a CSM in cadrul interviului de marți. Acesta prezinta pe larg proiectul sau pentru viitorul Direcției in cazul numirii sale in funcție, și explica intre altele ca o conduita a unora…