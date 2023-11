Marius Sumudica a lansat un val de critici la adresa unui titular de la FCSB. Ovidiu Popescu a intrat in vizorul antrenorului de la Gaziantep, dupa ultimele prestatii. „Sumi” a declarat ca l-ar amenda pe mijlocas pentru unele reactii din timpul meciurilor. Ovidiu Popescu a fost titular in derby-ul cu Rapid, insa a fost inlocuit […] The post Marius Sumudica, val de critici pentru un titular de la FCSB: „Daca as fi antrenorul lor, l-as amenda imediat!” appeared first on Antena Sport .