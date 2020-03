Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au fost multe cazuri de infecție cu COVID-19 in ultima vreme, au aparut intr-un final și vindecari in Romania. Potrivit autoritaților, mai mulți romani au inceput sa se vindece de coronavirus. Cați pacienți sunt considerați vindecați de coronavirus, in Romania UPDATE 21 martie – 13:00: Din cele…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gazișehir Gaziantep, s-a intors in Romania cu un avion privat. Federația de la Ankara a luat decizia de a suspenda campionatul regulat și a transmis cluburilor sa nu le permita jucatorilor sa paraseasca țara. Marius Șumudica nu a mai ținut cont de inștiințarea…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire.De asemenea, dintre cele 246…

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.

- Cele trei cazuri anunțate de Grupul de Comunicare Strategica ridica numarul infectarilor cu coronavirus la 102 persoane. Ultimele 3 cazuri sunt politicieni liberali care au participat la ședința PNL la care a participat și senatorul Vergil Chițac, confirmat și el cu coronavirus. Doar sambata au fost…

- Sunt 25 de cazuri de coronavirus in Romania, anunța autoritațile, dupa ce in ultimele ore au fost depistate pozitiv cu Covid-19 alte opt persoane in Capitala. Printre ele, o femeie care ar fi insarcinata și un copil de doar trei ani.

- In ultima saptamana, din 26 februarie 2020 pana vineri, 6 martie 2020, NOUA cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate pe teritoriul Romaniei, in șase județe: Gorj, Timiș, Maramureș, Suceava, Olt și Hunedoara. In afara țarii, din 13 februarie 2020 pana in prezent au fost confirmate cinci cazuri…