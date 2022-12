Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (51 de ani), antrenor la Al-Raed, in Arabia Saudita, ar putea sa-i fie adversar lui Cristiano Ronaldo (37), in cazul in care transferul portughezului la Al-Nassr, anunțat ca și facut de Marca, se concretizeaza. Cu aceasta ocazie, romanul le bate obrazul celor care l-au contestat. ...

- Marca anunța fara nicio urma de indoiala! Cristiano Ronaldo va juca de la 1 ianuarie la Al-Nassr, formație care a caștigat de 18 ori campionatul in Arabia Saudita. Jurnaliștii spanioli sunt atat de convinși ca informația lor este exacta incat au și publicat un montaj foto in care starul lusitan este…

- Cristiano Ronaldo a facut un pas urias spre Al Nassr. Starul de 37 de ani e si mai aproape de a semna un contract colosal cu echipa din Arabia Saudita, anunta spaniolii de la Marca. Ronaldo va semna un contract pe doi ani si jumatate cu Al Nassr. Cristiano va castiga 200 de milioane de […] The post…

- Cristiano Ronaldo are 3 variante, dupa ce a plecat de la Manchester United. Clubul de pe Old Trafford a anunțat marți seara desparțirea pe cale amiabila de jucatorul cu 5 Baloane de Aur. Ulterior, și starul portughez a facut o prima declarație, explicand ca decizia finala a fost luata dupa ce cele doua…

- Marius Șumudica (51 de ani), antrenor in Arabia Saudita la Al-Raed, a comentat informația aparuta astazi in presa din Turcia, conform careia ar fi pe lista scurta a lui Beșiktaș. Beșiktaș a investit masiv in ultima perioada de mercato. A adus fotbaliști cu nume din Premier League, precum Nathan Redmond,…

- Karim Benzema, discurs impresionant dupa ce a castigat Balonul de Aur 2022. Vedeta lui Real Madrid a vorbit despre momentele grele din cariera sa, dar si despre motivatia pe care a avut-o in ultimii ani. Karim Benzema este cel mai bun jucator din lume in 2022. A castigat pentru prima data in cariera…

- Marius Șumudica a facut un dans nebun dupa o victorie dramatica in Arabia Saudita. Al-Raed a castigat la limita duelul cu Al Adalh, scor 2-1. Si Cosmin Olaroiu a avut o seara magica: Al Sharjah a facut spectacol in Emiratele Arabe Unite. Palacios a deschis scorul in prima repriza, dar echipa lui Marius…

- Cristiano Ronaldo urma sa incaseze un bonus colosal din partea celor de la Al-Hilal. Echipa din Arabia Saudita il platea regeste pe starul lusitan, insa transferul nu s-a materializat si atacantul a ramas la Manchester United pentru inca un sezon. Cristiano Ronaldo a primit o oferta din Golf, in perioada…