- Marius Șumudica (52 de ani) s-a externat dupa problemele pulmonare avute și a condus azi un antrenament dur la Gaziantep. Jurnalul Telgraf anunța ca tehnicianul roman, absent cu Hatay, ar reveni pe banca tehnica la partida cu Fenerbahce, de duminica. Gaziantep l-a recuperat pe Marius Șumudica, dupa…

- Marius Sumudica a ajuns de urgența in spital. Cu puțin timp in urma, clubul de fotbal turc, Gaziantep, a emis un comunicat oficial prin care a transmis ca antrenorul Marius Sumudica se confrunta cu probleme de sanatate. Iata ce se intampla cu Marius Sumudica!

- Marius Șumudica (52 de ani), antrenorul lui Gaziantep, vrea 6-7 achiziții in mercato de iarna, in timp ce președintele Cevdet Akinal i-a transmis ca nu va primi decat doua-trei intariri in 2024. Tehnicianul roman anunța ca iși dorește sa incheie turul din Super Lig cu peste 20 de puncte! Obiectiv deloc…

- Gaziantep, formația antrenata de Marius Șumudica (52 de ani), a pierdut, in deplasare, cu Kasimpașa, scor 2-4, intr-o partida din runda cu numarul 14 din prima liga turca. Echipa pregatita de fostul antrenor de la Astra, Rapid sau CFR Cluj. Gaziantep a ajuns la a doua infrangere consecutiva in campionat,…

- Gaziantep, formația pregatita de Marius Șumudica, a fost invinsa de Ankaragucu, scor 0-1, in runda cu numarul 13 din prima liga a Turciei. Fanii gazdelor au pregatit o surpriza pentru antrenorul roman. Gaziantep, cu Florin Nița, Alexandru Maxim și Denis Draguș titulari, a cedat in fața formației lui…

- Marius Șumudica (52 de ani) a fost eliminat in meciul dintre Gaziantep și Rizespor, scor 2-0. Antrenorul roman a ajuns la al șaselea cartonaș roșu in Turcia, iar jurnaliștii locali au titrat ironic: „Numele meu este roșu”. Luni seara, Gaziantep a obținut o victorie importanta, 2-0 pe teren propriu cu…

- Imagini fabuloase cu Marius Sumudica, in timpul partidei pe care Gaziantep a castigat-o cu Rizespor, scor 2-0. Golurile victoriei au fost marcate de Alexandru Maxim, din penalty, si de Denis Dragus. Chiar daca echipa sa a castigat, Sumudica a fost eliminat. Astfel, antrenorul roman a fost eliminat in…

- Marius Șumudica (52 de ani) nu se dezice de la declarațiile spectaculoase. Antrenorul roman a ajuns din nou in fruntea publicațiilor din Turcia. Luni, 30 octombrie, Gaziantep se deplaseaza la Istanbul, pentru duelul contra colosului Beșiktaș. Marius Șumudica a zis ca o lasa mai moale, dar iese in evidența…