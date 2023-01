Marius, șoferul care a căzut de la 30 metri de pe autostradă ca să nu fie lovit de o limuzină care aluneca pe polei Moarte socanta pe Autostrada Sibiu-Pitesti. Un barbat a incercat sa evite o masina care derapase periculos spre el si a sarit peste parapete. Nu si-a dat seama ca se afla pe un viaduct iar sub el este un hau de aproape 30 de metri. Victima fusese implicata intr-un carambol cu sase masini. Drumul era acoperit de gheata si s-a transformat intr-un pationoar, acuza soferii implicati. Autoritatile sustin insa ca au intervenit la timp. A sarit spre moarte in incercarea de a-și salva viața Marius era impreuna cu prietenul sau intr-un microbuz de marfa. Se duceau acasa, in localitatea Babeni din Valcea.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

