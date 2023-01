Stiri pe aceeasi tema

- „Arta cere sacrificii!”, așa spuneau și mai spun marii actori, precum și profesorii de la Facultatea de Teatru și film „I.L.Caragiale”. Dar cand frigul iți intra in oase, inclusiv pe scena, atunci deja este o cu totul alta situație. Aflat in turneu cu cea mai recenta piesa, in regia binecunoscutei Lia…

- „Ce avem noi aici?”, o piesa de teatru scrisa și regizata de Lia Bugnar, jucata de Carmen Tanase, Maria Obretin și Marius Manole, a fost un succes deplin la Birmingham, unde spectatorii nici macar n-au observat ca Marius Manole a intrat șoc hipotermic.

- Sharon Osbourne, sotia cantaretului Ozzy Osbourne, a fost externata din spital, acolo unde a ajuns dupa o urgența medicala. Familia nu a anunțat inca de ce a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Elon Musk inca incearca sa-și revina dupa lovitura incasata recent. Unn val de huiduieli puternice, mai exact, dupa ce comediantul Dave Chappelle l-a primit pe scena in timpul unui show. In timpul unui spectacol pe care il susținea la Chase Center, San Francisco pe 11 decembrie, comediantul a anunțat…

- Ministerul Sanatatii anunta, joi, deschiderea a 59 de centre de evaluare care asigura asistenta medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii si a precizat care este procedura care trebuie aplicata, astfel incat sa fie degrevate serviciile de Urgenta, iar timpul de asteptare sa fie redus, potrivit…

- In perioada minivacantei de 1 Decembrie, asistența medicala de urgența prespitaliceasca si spitaliceasca va fi asigurata 24 de ore din 24 pentru toate specialitatile medico-chirurgicale si stomatologice de catre urmatoarele structuri medicale: – Spitalele publice au activitate permanenta, vor funcționa…

- In timpul finalei de la Turneul Campionilor a avut loc un moment bizar cu Novak Djokovic in prim plan. Sarbul a inceput sa tremure incontrolabil la doua zile dupa ce i s-a intamplat același lucru in timpul partidei cu Daniil Medvedev.

- Asociația Prietenii Spitalului ”Dr. Constantin Opriș” initiaza o noua campanie de strangere de fonduri pentru dotarea Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș”. In data de 26 noiembrie, incepand cu ora 19.00, la Teatrul Municipal din Baia Mare, va avea loc a zecea editie a concertului caritabil…