- CFR Cluj a anunțat miercuri ca Adrian Mutu este noul antrenor al gruparii din Gruia. Cu doar cateva ore inainte, formația din SuperLiga oficializase desparțirea de tehnicianul Andrea Mandorlini.

- Mircea Rednic (61 de ani), antrenorul de la UTA Arad, nu știe daca ca Adrian Mutu (45 de ani) are suficienta experiența pentru a face fața la CFR Cluj. Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj, a decis sa renunțe la antrenorul Andrea Mandorlini, dupa infrangerea surprinzatoare a ardelenilor, 0-1 cu Botoșani,…

- Dupa ce l-a demis pe Andrea Mandorlini, patronul formației CFR Cluj s-a mișcat rapid și l-a instalat in funcția de antrenor principal al formației din Gruia pe Adrian Mutu. Andrea Mandorlini e istorie la Cluj! Infrangerea de pe terenul „lanternei roșii” FC Botoșani i-a fost fatala antrenorului italian,…

- Iosif Rotariu, fostul mare internațional al Romaniei, a intervenit telefonic la GSP Live și a comentat inlocuirea lui Andrea Mandorlini de la CFR Cluj cu Adrian Mutu. Italianul in varsta de 63 de ani a fost demis de Nelu Varga imediat dupa eșecul CFR-ului de la FC Botoșani, scor 0-1. Rotariu este de…

- Patronul clubului CFR Cluj a anunțat ca Adrian Mutu este noul antrenor al echipei, in locul lui Andrea Mandorlini. ”Am vorbit cu Mutu. Ne-am inteles, da. Astea sunt detalii pe care maine le vom stabili (n.red. aspecte legate de contract), dar am stabilit ca el va fi. Detaliile contractuale le discutam…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a comentat decizia celor de la CFR Cluj de a-l demite pe Andrea Mandorlini și de a-l aduce pe Adrian Mutu. Oficialul roș-albaștrilor a declarat ca a fost uimit de victoria obținuta de FC Botoșani cu CFR Cluj (1-0), dar spune ca, din informațiile sale, Nelu…

- CFR Cluj a inceput prost anul 2024 și a pierdut incredibil in Superliga pe terenul ultimei clasate FC Botoșani, scor 1-0. CFR Cluj se pregatește sa puna capat colaborarii cu Andrea Mandorlini dupa ce echipa a suferit o infrangere inexplicabila in fața formației de la Botoșani, cu scorul de 1-0, in Superliga…

- Adrian Mutu este „impins” de azeri catre CFR Cluj, presa de la Baku susține ca „Briliantul” este in atenția lui Neluțu Varga spre a-l aduce in Gruia. Pana atunci, antrenorul de 44 de ani tocmai a bifat victoria ce a adus echipa sa, Neftchi, pe podium, la 10 puncte de liderul Qarabag. Adrian Mutu, 44…