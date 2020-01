Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Brasov, Marius Dunca, fost ministru al Tineretului si Sportului, a criticat in termeni duri duminica guvernarea liberala, spunand ca actualii guvernanti „sunt de pe alta planeta”. „Vorbesc de amante! Pai doamna vicepremier e prima care ar trebui sa se retraga, daca vorbim de amante!”,…

- Deputatul USR Cristina Iurisniti i-a trimis, vineri, o scrisoare deschisa ministrului Educatiei, in care critica gestul Monicai Anisie de a descinde in scolile cu probleme. "Am luat la cunoștința din spațiul public ca vreți sa aveți un soi de ,,Birou in teritoriu". Aces demers, doamna ministru, ar…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, joi, la Craiova ca angajarea raspunderii de catre Guvern pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin s-ar putea sa pice la Curtea Constitutionala, avand in vedere ca mai sunt mai putin de sase luni pana la alegerile locale. Ponta…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, este de parere ca alegerea primarilor in doua tururi de scrutin reprezinta cel mai important mesaj de schimbare pe care clasa politica il poate da in anul 2020. "Am convingerea ca Guvernul pe care il sustinem va face aceasta schimbare, indiferent…

- Liderul USR Dan Barna a declarat marti seara, la Digi 24, ca, in opinia USR, obiectivul principal pentru Romania este alegerea primarilor in doua tururi si ca nu ar vrea ca acest obiectiv sa fie sacrificat pentru anticipate, despre care afirma ca sunt dificil de realizat, dar nu imposibil, considerand…

- Au fost facute publice rezultatele testelor PISA privind nivelul educației tinerilor de 15 ani din intreaga lume, teste realizate in 2018. Romania a regresat catastrofal in doar 3 ani. Din 2015 și pana in 2018, nivelul analfabetismului funcțional la elevii de 15 ani a crescut de la 39% la 44%. Ba chiar,…

- Asociatia Elevilor din Constanta AEC ii solicita premierului Ludovic Orban sa ii demita pe ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, si pe secretarul general al ministerului, Ioana Lazar, acuzand ca cei doi ca se impotrivesc accesului la educatie al elevilor din Romania, relateaza Mediafax.Solicitarea…

- Zi decisiva pentru Guvernul Orban: a fi sau a nu fi? Parlamentul se intruneste azi, la ora 14,00, reunit in plen, pentru investirea Guvernului Orban. Conform programului, premierul desemnat Ludovic Orban va prezenta programul de guvernare si lista Guvernului. Vor avea loc dezbateri urmate de votul asupra…