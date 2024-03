Cel mai bun spital este aproape de casă O serie de evenimente tragice din ultimul deceniu, ca și disputele legate de PNRR, au impamantenit ideea ca sistemul spitalicesc autohton nu are șanse in vreun viitor rezonabil sa ofere o asistența medicala macar satisfacatoare. Deși lucrurile nu stau chiar atat de sumbru, este nevoie ca lucrurile sa se schimbe. Ceea ce se vede mai puțin este ca schimbarile chiar au loc! Compania Naționala de Investiții este implicata puternic in sistemul sanitar In perioada imediat urmatoare va fi inaugurat cel mai mare spital universitar cu profil de medicina dentara din Romania, in Sectorul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

