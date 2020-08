Stiri pe aceeasi tema

- Interviu cu prof. univ. dr. Marius Craina, candidatul Pro Romania pentru funcția de primar al municipiului Timișoara – Domnule doctor, tot mai mulți timisoreni sunt de parere ca, in plina pandemie, sistemul de sanatate local și-a dat din nou examenul in fața comunitații și l-a cazut, și de aceasta data,…

- Un vaccin impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil pana la sfarsitul anului 2020, a declarat - duminica- comisarul european pentru sanatate Stella Kyriakides, potrivit dpa.Citește și: Adrian Nastase: Liviu Dragnea a fost pedepsit și din afara . "Chiar daca este riscant in acest moment…

- Candidații Pro Romania pentru cele mai importante funcții la alegerile din luna septembrie a acestui an sunt Marius Craina, la Primaria Timișoara, și Adrian Pau, la Consiliul Județean Timiș. Candidații Pro Romania sunt oameni cunoscuți, cu o bogata experiența profesionala și manageriala, respectiv in…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, a declarat miercuri faptul ca ministrul Sanatii in timp ce participa la dezbaterea motiunii simple pe Sanatate, in plenul Camerei Deputatilor, a facut un contract in valoare de 50 de milioane de euro pentru 115 milioane de masti, fara a respecta ordonanta Guvernului.…

- Autoritațile locale din municipiul Bistrița și din orașul Nasaud au luat decizia de a redeschide creșele. Astfel, la Bistrița vor fi deschise doua creșe și la Nasaud va funcționa o creșa. In amebele cazuri vor trebui respectate masurile de igiena și prevenire a raspandirii coronavirusului. Primaria…

- Sistemul de sanatate are o infrastructura proasta, iar spitalele functioneaza in cladiri vechi, a atras atentia, astazi, premierul Ludovic Orban, la o dezbatere online pe aceasta tema. El a afirmat si ca sistemul digital medical este defectuos. Andrei Serban are detalii de la discutii. Premierul Ludovic…

- In cadrul ședinței de Guvern de miercuri, 27 mai, a fost adoptata Hotararea de Guvern prin care proiectul de investitii „Conducta de transport gaze naturale pe direcția Sighetu Marmației - Vișeu de Sus – Borșa” a fost declarat proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale. In prezent…

- Alexandru Rafila, a spus, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca Romania va avea acces la vaccinul anti-COVID-19 printr-un mecanism european de cooperare, precizand ca va fi facut un audit legat de modul in care a gestionat OMS pandemia.