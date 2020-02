Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de Control al Ministerului Sanatații și Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București au efectuat vineri un control la Spitalul "Grigore Alexandrescu", in contextul apariției in presa a unor imagini in care un medic ar fi operat fara manuși și cu ceasul la mana.Alexandru Ulici a precizat…

- Raul Patrașcu, noul manager al Spitalului Județean Timișoara, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca a cerut Ministerului Sanatații sa trimita Corpul de Control in cadrul unitații medicale pe care o conduce. Asta dupa ce, susține Patrașcu, computerul tomograf cumparat in vara anului 2018 de catre Ministerul…

- Demis din funcția de manager al Spitalului Județean Timișoara dupa aproximativ cinci ani și jumatate, printr-un Ordin al ministrului Sanatații, Victor Costache, Marius Craina pare sa fi uitat lovitura primita. Intre timp a caștigat funcția de președinte al Senatului Universitații de Medicina și Farmacie…

- In emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, de la ora 10:30, a fost amplu dezbatut cazul asistentei Maria Cerchez, din Slatina, care a reclamat in Libertatea lipsa de personal in secția de cardiologie a Spitalului Județean din localitate. Asistenta Maria Cerchez l-a inregistrat pe șeful de secție cand ii impunea…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat in aceasta seara, la Digi 24, ca va trimite miercuri Corpul de Control la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB).Potrivit ministrului Sanatatii, situatia de la SUUB va fi analizata cu severitate."Imaginile sunt absolut socante. Maine vom trimite…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a fost retrimis la Spitalul de Urgenta Floreasca, a declarat ca secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru. Potrivit acestuia, in functie...

- Spitalul Floreasca functioneaza, ”chiar daca acreditarea i-a fost retrasa” Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti. Foto: Wikipedia. Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti functioneaza normal, chiar daca i-a fost suspendata acreditarea, ca urmare a faptului ca nu a raportat, în termen…

- Ministrul Sanatații analizeaza aceasta posibilitate impreuna cu juriștii Angajații din spitale care primesc șpaga ar putea ramane fara contracte de munca. „Nu cred ca exista o solutie magica, dar trebuie sa iesim din zodia spagii. Sunt spitale din Romania in care acest fenomen nu mai exista. De aceea…