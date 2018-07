Marius Copil a debutat cu dreptul la turneul de la Washington

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Marius Copil a debutat cu dreptul la turneul ATP de la Washington, dotat cu premii totale in valoare de 1.890.650 dolari, invingandu-l in doua seturi, 7-6 (9/7), 6-4, pe bosniacul Mirza Basic, intr-o partida disputata luni. Copil (27 ani), numarul 93 mondial, s-a impus…

- Tenismanul argentinian Leonardo Mayer, detinatorul titlului, a debutat cu dreptul la turneul ATP de la Hamburg, dotat cu premii totale in valoare de 1.619.935 euro, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 6-3 pe spaniolul Albert Ramos Vinolas, intr-o partida disputata luni. Mayer, dublu campion…

- Atacantul Wayne Rooney, cel mai bun marcator din istoria selectionatei Angliei, este asteptat joi la Washington pentru finalizarea transferului sau la echipa DC United din Liga profesionista nord-americana de fotbal (MLS), informeaza AFP. Fostul international englez va semna un contract pe doi ani si…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, noul numar unu mondial, s-a impus in doua seturi, 6-3, 6-4, in fata slovenului Aljaz Bedene, intr-o partida din primul tur al turneului ATP de la Halle (Germania), dotat cu premii totale in valoare de 1.983.595 euro. Federer, care a castigat de noua ori…

- Tenismanul roman Marius Copil va juca in sferturile turneului ATP pe iarba de la s-Hertogenbosch (Olanda), dotat cu premii totale de 612.755 euro, cu australianul Matthew Ebden, care l-a invins cu 6-3, 7-5, miercuri, pe campionul en titre, luxemburghezul Gilles Muller. Pentru Ebden (30 ani, 69 ATP)…

- Tenismanul roman Marius Copil si grecul Stefanos Tsitsipas au fost invinsi de perechea Fabrice Martin (Franta)/Purav Raja (India), cu 7-5, 7-5, luni, in prima runda a probei de dublu la turneul ATP de la s-Hertogenbosch (Olanda), dotat cu premii totale de 612.755 euro. Copil si Tsitsipas vor imparti…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a debutat cu victorie la turneul de promovare mentinere in Liga Nationala, care se desfasoara in aceasta perioada la Cisnadie, in judetul Sibiu.Clasata pe locul doi in seria A din Divizia A, echipa de pe litoral, pregatita de Ionut Puscasu si Lacramioara…