Marius Budăi: „Trebuie o discuție onestă” Ministrul Muncii a explicat diferențele salariale intre mediul privat și cel de la stat prin faptul ca in sistemul bugetar sunt foarte puțini muncitori necalificați. „Calificarile sunt inalte, altele sunt salariile”, a spus social-democratul Marius Budai. El a mai precizat ca in privat sunt și situații in care nu e raportat salariul real. „Trebuie o discuție onesta. Sunt doua chestiuni, muncitori necalificați la stat sunt foarte puțini. Calificarile sunt inalte, altele sunt salariile. Apoi, daca vorbim și de o raportare mincinoasa – in Romania inca sunt angajați care se complac in situații cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

