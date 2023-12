Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Marius Budai și colegul sau de partid Dan Șlincu au fost opriți la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni pentru ca incercau sa intre in Romania, dinspre Republica Moldova, circuland cu un autoturism declarat furat de autoritațile belgiene. Incidentul a avut loc sambata seara, la…

