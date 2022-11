Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, acuza „politicieni de dreapta”, despre care spune ca „liciteaza cu necazul parintilor si bunicilor nostri”, el referindu-se la declaratiile privind procentul cu care ar trebui majorate pensiile, de anul viitor. „In acest an, cand am fost delegat de Marcel Ciolacu sa…

- „Noi, PSD suntem cei care, de fiecare data cand am fost la guvernare, am avut un pact cu cetatenii Romaniei. Mai important este ca l-am si respectat. Ma incearca o tristete enorma cand vad politicieni de dreapta, indiferent de partidul din care provin, care in anul 2021, adica in anul in care Romania…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 2 noiembrie, la Dambovita, ca ordonanta privind pensiile speciale este importanta pentru ca Romania și-a asumat-o prin PNRR, ca jalon, dar a adaugat ca pensiile militarilor nu sunt pensii de serviciu, indiferent „ca vorbim de Europa sau Statele…

- Fostul premier Florin Cițu le da speranțe pensionarilor. Acesta a spus, in direct la Realitatea Plus, ca Planul National de Redresare si Rezilienta permite o majorare a pensiilor cu 25 de procente incepand din anul 2023. Cițu ii acuza pe liderii PSD ca vor sa ii induca in eroare pe varstnici și le spun…

- Pensiile ar trebui sa creasca cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai. El a adaugat ca ar trebui probabil ca procentul sa fie mai mare, dar ca trebuie gasit un echilibru intre masurile economice și pachetele sociale. “Ultima discutie pe care am avut-o in coalitie…

- Marius Budai a declarat ca, atata timp cat va fi ministru al Muncii, nu va scadea nicio pensie din Romania si a adaugat ca se va lupta ca „pensiile parintilor si bunicilor nostri sa creasca”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, prim-vicepresedinte PSD, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la Costinesti, referindu-se la o posibila candidatura a sa la Primaria Capitalei, ca va merge „acolo unde o trimite echipa PSD”, relateaza Agerpres. „Eu voi merge acolo unde ma veti trimite…