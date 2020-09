Stiri pe aceeasi tema

- ATITUDINE… Marius Arcaleanu, candidatul Partidului National Liberal la Consiliul Judetean, sare la gatul baronului PSD de Vaslui, Dumitru Buzatu, omul care de 30 ani conduce judetul spre saracie. Acesta il acuza pe presedintele CJ ca a refuzat asfaltarea drumului dintre comunele Muntenii de Sus si Tanacu…

- SATUI… Orice aparitie in spatiul public a lui Dumitru Buzatu pare sa starneasca repulsia vasluienilor. La fel s-a intamplat saptamana trecuta, cand un site local de stiri a publicat un interviu video cu presedintele Consiliului Judetean. O avalansa de comentarii negative au navalit pe pagina de Facebook…

- ALEGERI… Unul dintre cei mai mari sustinatori ai candidatului PNL Marius Arcaleanu la functia de presedinte al Consiliului Judetean este ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. In opinia sa, acesta este omul de care are nevoie Vasluiul, este tanar, profesionist si de ani de zile in sprijinul oamenilor, atat…

- SE POATE… Satul sa vada cum Vasluiul se scufunda din ce in ce mai mult in saracie, Marius Arcaleanu ia atitudine. Candideaza la functia de presedinte al Consiliului Judetean Vaslui din dorinta de a scapa judetul de PSD, partid sub conducerea caruia, de 30 ani, Vasluiul nu reuseste sa atraga investitori…

- CRESTERE… Informarea zilnica transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, arata ca in judetul Vaslui au fost inregistrate 59 de cazuri noi de Covid-19, fata de raportarea din ziua precedenta. Bilantul total urca astfel la 1918 cazuri si pozitioneaza Vasluiul printre judetele cele mai afectate de acest…

- RAPORT… La nivel județean, Vasluiul a inregistrat alte 55 de cazuri noi de COVID 19, in ultimile 24 de ore. De asemenea, ca urmare a retestarii, au mai fost inregistrate alte 56 de cazuri. La nivel național, pana astazi, 20 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 74.963 de cazuri de persoane…

- POZA DE COLECTIE…Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean, a tinut sa fie alaturi de edilul Vasile Paval la depunerea dosarului de candidat pentru un nou mandat de primar al municipiului Vaslui. A fost pentru prima data cand seful PSD Vaslui a fost surprins purtand masca de protectie, acesta…

