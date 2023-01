Stiri pe aceeasi tema

- Actrita britanica Marisa Abela o va interpreta pe Amy Winehouse intr-un film biografic despre viata regretatei cantarete, transmite vineri Reuters. Filmarile incep luni la Londra, a anuntat compania de productie si distributie Studiocanal.

- Actrita britanica Marisa Abela o va interpreta pe Amy Winehouse intr-un film biografic despre viata regretatei cantarete, filmarile urmand sa inceapa luni la Londra, a anuntat companie de productia si distributie Studiocanal, transmite vineri Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un barbat a ranit mai multe persoane miercuri dimineata, in statia de tren Gare du Nord din Paris, individul fiind ”neutralizat” de fortele de politie, a declarat ministrul de interne Gerald Darmanin, citat de Reuters. ”Un individ a ranit mai multe persoane in aceasta dimineata in Gare du Nord. A fost…

- Miniștrii de Justiție din intreaga lume se vor reuni la Londra, pentru a spori sprijinul oferit Curții Penale Internaționale (CPI), in anchetele sale privind presupusele crime de razboi comise in Ucraina, a anunțat sambata Guvernul britanic, conform Reuters, informeaza Rador.ro. Fii la curent…

- La treisprezece ani dupa ce James Cameron a lansat filmul cu cele mai mari incasari din toate timpurile, „Avatar”, regizorul a prezentat in sfarsit marti, la Londra, premiera mult asteptatei continuari a acestei pelicule, transmite Reuters. „Avatar: The Way of Water” poarta publicul inapoi in lumea…

- Renault si Nissan sunt aproape de finalizarea planului prin care luna viitoare vor anunta la Londra un potential acord de restructurare a aliantei lor, desi cei doi producatori auto inca negociaza conditiile, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Fii la…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat duminica o declaratie in care afirma ca a recuperat si a examinat epavele dronelor folosite in atacul de sambata dimineata asupra navelor Flotei ruse a Marii Negre in portul Sevastopol, sustinand ca dronele au fost lansate de armata ucraineana din zona orasului Odesa…