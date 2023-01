Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Tristan Tate a oferit un interviu, inainte de arestare. In cadrul emisiunii, milionarul a vorbit despre casatorie, despre iubire, dar și despre motivul pentru care a ales sa se mute in Romania. Iata ce dezvaluiri a facut milionarul chiar inainte de arestare!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Gheboasa a oferit un interviu despre filmul in care va aparea in luna ianuarie a anului 2023. De asemenea, artistul momentului a vorbit și despre ce iși dorea sa se faca cand era mic, dar el a mai declarat și ca are o relație pe care o ține departe de lumina reflectoarelor.…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Florentin Petre a oferit primul interviu despre divorțul de Margarita Peychinska. Fostul fotbalist a vorbit despre relația in care a ramas cu fosta soție, avand in vedere ca cei doi au un copil impreuna. Iata ce dezvaluiri a facut Florentin Petre despre divorț!

- Gina Matache a oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars și a marturisit cum a petrecut alaturi de familia ei inainte de Craciun, dar și care este relația pe care o are cu indragita cantareața, Delia. Gina Matache se simte mai implinita ca niciodata și se bucura de frumoasa ei familie. Iata…

- Marian Cozma și soția lui, Olimpia, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 19 ani, iar cei doi au dezvaluit care este secretul casniciei. Marian Cozma a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca este cu partenera lui de viața inca din copilarie.

- In ultima perioada au aparut mai multe zvonuri despre faptul ca milionarul Calin Donca ar fi murit intr-un incendiu din Pipera. In exclusivitate pentru Antena Stars, Orianda, soția lui Calin Donca, a oferit prima reacție și a marturisit cat de afectata a fost familia in urma informațiilor false care…

- Cu toții știm ca Armin Nicoara și-a gasit adevarata fercire in brațele soției lui, Claudia Puican. Socrii artistului au vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, despre copilul pe care l-au adoptat. Ce a marturisit tatal blondinei.

- Iata care sunt cuplurile din zodiac care au șanse mari sa se desparta pana la finalul anului.Scorpion și BerbecBerbecul și Scorpionul au o personalitate foarte puternica, iar alaturarea dintre aceste doua zodii ar putea fi una exploziva, care nu va rezista pe termen lung. De aceea se vor desparți destul…