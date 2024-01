Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Preda, de la Mireasa sezonul 6, va prezenta noua emisiune Mireasa. Direct din Culise. Fosta concurenta a oferit detalii despre cum decurge acest show. Ce se va intampla, dar și la ce ora se va difuza pe Antena Stars.

- Oana Roman a dezvaluit cum și-a gasit puterea in momentele grele din viața ei. Vedeta are un sprijin de nadejde și reușește sa treaca peste clipele complicate. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Fiul lui Radu Mazare incepe anul 2024 cu planuri mari! Raducu Mazare s-a lansat in afaceri și este foarte hotarat sa mai doboare un obstacol din viața lui. A ales un domeniu prosper, care i aduce mulți bani in conturi, dar a intampinat cateva probleme. Iata despre ce este vorba!

- Andra și Razvan Gogan sunt doi dintre cei mai cunoscuți frați de la noi. Vlogger-ița a dat din casa, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars, și a vorbit despre relația pe care o are, de fapt, cu fratele ei. Iata cat de bine se ințeleg cei doi, de fap!

- Cristina Șișcanu se afla in mijlocul unei perioade sensibile, dupa ce a fost confruntata cu o tradare neașteptata din partea persoanelor apropiate. Vedeta a trecut prin clipe grele, dezvaluind ca experiența tradarii a lasat urme adanci asupra sa. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Emil Rengle și iubitul sunt de nedesparțit de cand formeaza un cuplu și tot așa vor petrece și Craciunul, dar și Revelionul. Dansatorul spune ca nu are planuri mari pentru urmatoarea perioada in ceea ce privește sarbatorile atata vreme cat este alaturi de partenerul sau.

- Dan Bittman, in varsta de 61 de ani, a dezvaluit motivul pentru care nu și-a dorit sa se casatoreasca niciodata. Cantarețul a avut o relație de 25 de ani cu Liliana Ștefan, femeia cu care impreuna are trei baieți. Casatoria nu a fost niciodata o prioritate pentru Dan Bittman, deși a avut o relație de…

- Monica Birladeanu a facut dezvaluiri incredibile, in urma cu puțin timp. Actrița a facut precizari despre criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca barbatul din viața ei. Iata ce așteptari are actrița de la partenerul de langa ea!