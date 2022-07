Stiri pe aceeasi tema

Klara Buhl, extrema nationalei de fotbal feminin a Germaniei, a fost testata pozitiv la Covid-19 si nu va putea juca in meciul de miercuri cu Franta din semifinalele Campionatului European - EURO 2022, a anuntat marti Federatia germana de fotbal (DFB).

Sarbul Mladen Krstajic a fost numit selectioner al nationalei Bulgariei, in locul lui Iasen Petrov, care a demisionat la inceputul lunii iunie dupa o infrangere umilitoare cu 5-2 in fata Georgiei in Liga Natiunilor, a anuntat joi Federatia Bulgara de Fotbal, scrie AFP.

Autorul atacului armat dintr-un centru comercial din Copenhaga a fost internat intr-o unitate psihiatrica luni, sanatatea mintala a tanarului de 22 de ani aflandu-se acum in centrul anchetei, relateaza AFP.

Presedintele american Joe Biden a declarat joi ca preturile la carburanti si la alimente sunt ridicate din cauza invaziei Rusiei in Ucraina si a promis ca aceasta din urma va fi ajutata de SUA si de aliatii sai atat timp cat va fi nevoie in razboiul impotriva Rusiei, potrivit agentiilor Reuters,…

Salvamontistii din Busteni intervin duminica, de mai multe ore, pentru recuperarea unui turist care nu mai poate cobori de pe munte in statiune din cauza epuizarii fizice. Barbatul nu poate fi coborat cu targa din cauza greutatii sale, noteaza news.ro.

Legendarul tenisman elvetian Roger Federer a fost de fata la prezentarea tricourilor pe care jucatorii nationalei de fotbal a tarii sale le vor purta la Cupa Mondiala din Qatar, scrie ziarul Le Matin, potrivit Agerpres.

Echipa Botafogo a invins la limita, cu scorul de 1-0, formatia Flamengo, intr-o partida din prima liga a campionatului de fotbal al Braziliei, pe cele doua cluburi din Rio de Janeiro au disputat-o duminica pe Stadionul National Mane Garricha din capitala Brasilia, informeaza Xinhua.

Institutul National de Sanatate Publica informeaza joi ca in saptamana 18 - 24 aprilie au fost raportate patru cazuri de infectii respiratorii acute severe (SARI), cu trei mai putine fata de saptamana precedenta, conform Agerpres.