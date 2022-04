Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul peruano-spaniol Mario Vargas llosa, in varsta de 86 de ani, spitalizat pentru complicatii din cauza infectiei cu coronavirus saptamana trecuta, va putea sa se recupereze la domiciliu, transmite News.ro. Laureatul cu Premiul Nobel pentru Literatura in 2010 „a invins covidul” si va iesi din…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat cu directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, despre stabilitatea financiara a Ucrainei si reconstructia tarii dupa razboi, informeaza Reuters. „Am discutat cu directorul general al FMI, Georgieva, problema asigurarii stabilitatii financiare…

- Razboiul din Ucraina continua cu atacuri in Harkov, Kiev și Mariupol. Orașul-port de la Marea Azov se mai bazeaza doar pe militarii baricadați in combinatul de oțel, care au refuzat sa se predea, așa cum au cerut trupele ruse care controleaza orașul. In uzina s-ar afla intre 2.000 și 2.500 de militari…

- Intalnirea de sambata dintre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Boris Johnson a fost o surpriza pentru toata lumea. La fel și modul cum s-a comportat premierul Johnson, care a avut curajul sa se plimbe printre cladirile bombardate și sa vorbeasca cu locuitorii din Capitala…

- Elon Musk a spus ca il poate bate pe Vladimir Putin doar cu mana stanga, daca acestuia ii este frica. Miliardarul care se semneaza acum Elona i-a raspuns astfel liderului cecen Ramzan Kadirov, care l-a numit Ilona și i-a transmis sa nu se puna cu Putin. Miliardarul Elon Musk și-a schimbat numele de…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a scris, sambata, ca orasul Kiev a supravietuit inca unui nopti de atacuri din partea trupelor rusesti. El afirma ca un bloc din Kiev a fost lovit de rachete. “Kiev, orasul nostru splendid si pasnic, a supravietuit inca o noapte sub atacurile fortelor…

- Cladirea din Kiev a Serviciului de Securitate este in flacari in acest moment, cel mai probabil dupa ce a fost bombardata sau incendiata de armata rusa. Informația a fost data pe Twitter de utilizatorul CitizenX. The post Cladirea Serviciului de Securitate din Kiev este in flacari (Video) appeared first…

- Ambasadoarea Italiei in Australia a murit dupa ce a cazut de la balconul casei sale din orasul Foligno, conform informatiilor aparute duminica in presa, transmite luni dpa. Francesca Tardioli, in varsta de 56 de ani, se afla singura acasa sambata seara cand a cazut de la balcon, a informat agentia de…