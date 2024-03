Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii lui Mario Iorgulescu incearca sa-l scape pe tanar de condamnarea de 13 ani si 8 luni de inchisoare pentru omor, sustinand ca are leziuni cerebrale inca din copilarie si nu intelege ce se intampla la proces. Mario Iorgulescu, fugit in Italia, a introdus prin intermediul avocatilor sai, la…

- Avocatii lui Mario Iorgulescu incearca sa-l scape pe tanar de condamnarea de 13 ani si 8 luni de inchisoare pentru omor, sustinand ca are leziuni cerebrale inca din copilarie si nu intelege ce se intampla la proces. Mario Iorgulescu, fugit in Italia, a introdus prin intermediul avocatilor sai, la Inalta…

- Vești bune pentru Mario Iorgulescu! Fiul lui Gino Iorgulescu ar putea scapa de condamnarea de 13 ani și 8 luni de inchisoare, dupa ce instanța a luat o decizie neașteptata. Mario Iorgulescu urmeaza sa treaca curand printr-un nou proces, cand va afla ce se va intampla.

- Președintele Braziliei, Lula da Silva, vrea ca Robinho (40 de ani) sa-și ispașeasca pedeapsa de noua ani de inchisoare pentru viol intr-una dintre inchisorile țarii din America de Sud. Robinho a fost condamnat in Italia, dar a fugit in Brazilia inainte de a fi incarcerat de autoritațile din peninsula.…

- Liderul Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, il acuza pe prim-ministrul Marcel Ciolacu de faptul ca, prin „declaratiile sale stupide”, putea sa furnizeze „argumente arbitrilor” pentru o decizie defavorabila statului roman, in procesul privind Rosia Montana. „Normal ar fi fost ca declaratiile lui…

- Tudor Duma, cunoscut și sub numele de Maru, figura centrala in rețeaua de trafic de droguri asociata cu Vlad Pascu, se afla acum in centrul atenției judiciare. Arestat și acuzat de trafic de substanțe interzise, acest tanar este pe cale sa fie eliberat din inchisoare, dupa ce a obținut o decizie controversata…

- Victor Micula a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare și asta pentru ca a fost acuzat de mai multe infracțiuni legate de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Milionarul face demersurile necesare pentru a scapa de pușcarie. Iata ce se știe despre cazul lui!

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, si fiul sau, fostul deputat PSD Vlad Cosma, scapa definitiv de inchisoare in dosarul de coruptie in care au fost initial condamnati la 8, respectiv 5 ani de inchisoare cu executare. Decizia de joi a Curtii de Apel Ploiesti este definitiva,…