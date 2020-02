Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF, acuzat de uciderea unui tanar intr-un accident rutier, a vorbit despre starea de sanatate a clientului sau. Potrivit aparatorului, fiul președintelui LPF nu ar fi fost internat la spitalul bogatașilor din Italia, San Raffaele, ci intr-un spital…

- Mario Iorgulescu este pus sub acuzare de procurori in urma unui accident rutier in care o persoana și-a pierdut viața. In urma cu doua luni, cu toata opoziția medicilor de la spitalul Elias, Iorgulescu Jr. a fost transporat la o clinica din Italia. Informațiile care au urmat cu privirea la situația…

- Situatia lui Mario Iorgulescu este, la ora actuala, una incerta. Pus sub acuzare de procurori in cazul accidentului in care a murit Dani Vicol, Mario Iorgulescu s-ar afla, teoretic, in Italia, unde urmeaza un complex program de recuperare medicala. Mai exact, cu ceva timp in urma, Gino Iorgulescu…

- Situatia lui Mario Iorgulescu este, la ora actuala, una incerta. Pus sub acuzare de procurori in cazul accidentului in care a murit Dani Vicol, Mario Iorgulescu s-ar afla, teoretic, in Italia, unde urmeaza un complex program de recuperare medicala.

- Acum mai bine de doua luni, Gino Iorgulescu a decis sa il transfere pe Mario Iorgulescu la Milano, contrar sfaturilor date de doctori. Cu ajutorul unei aeronave, dotata exact ca o ambulanța, Mario a fost transportat in Italia și imediat internat la Clinica San Raffaele, una dintre cele mai cunoscute…

- Șerban Huidu i-a criticat pe cei care au ironizat pe Internet accidentul mortal in care a fost implicat fostul ministru Daniel Chițoiu, comparandu-l cu cel provocat de prezentatorul TV in care au murit trei oameni.Realizatorul emisiunii „Cronica Carcotașilor” a publicat sambata un mesaj in care face…

- Mario Iorgulescu primeste o lovitura teribila in Italia, acolo unde se afla internat intr-o clinica de lux. Fiul sefului LPF Gino Iorgulescu se trateaza dupa ce a fost ranit grav intr-un accident rutier pe care l-a produs pe 8 septembrie 2019, soldat cu moartea unui alt sofer. Mario Iorgulescu a fost…

- In timp ce Mario Iorgulescu se recupereaza intr-un spital din Milano de pe urma accidentului cumplit provocat pe Soseaua Chitilei, avocatii familiei sale au facut procurorilor de caz o cerere surprinzatoare.