- Mario Iorgulescu se afla in Italia, internat intr-o clinica, dar este din nou activ pe rețelele sociale. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a postat o fotografie pe Instagram din care se vede ca este relaxat și ca viața departe de țara ii face mult bine. Avocații lui susțin ca se afla…

- Nadin Gherman, un cioban din Constanța in varsta de 19 ani, este noua vedeta a TikTok-ului, dupa ce in doar cateva saptamani a ajuns sa fie cel mai urmarit membru al platformei. Tanarul are sute de mii de urmaritori, iar numarul este in creștere, pentru ca sunt destui romani curioși sa vada care sunt…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dat astazi sentința definitiva in dosarul de corupție in care a fost implicat Sorin Muntean, fostul șef al IPJ Timiș. Va reamintim ca mai multe persoane, intre care șeful Poliției Timiș, un avocat și un lider de clan țiganesc au fost trimiși in judecata de DNA intr-un…

- Condamnare: 6 ani si 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Fapta: Persoana a savarsit doua fapte de trafic de influenta in perioada iunie-iulie 2015. Semnalmente: inaltime – 1,85m; greutate – cca.85 kg; constitutie normala; par grizonat; ochi caprui.

- Mario Iorgulescu, fugit in Italia la doua saptamani dupa ce a provocat un accident mortal in Capitala, beat și drogat la volan, a fost condamnat in prima instanța, de magistrații Tribunalului Bucuresti, la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare. Decizia poate fi atacata cu apel. In septembrie…

- Luna Plina in Leu. Ea poarta o vibrație centrata pe inima care ne poate inspira incredere și ne poate ajuta sa mergem inainte. Leul este adesea asociat cu regalitatea, stralucirea și a fi in centrul atenției. Reprezentat de Leu, zodiac are o energie mandra care ne incurajeaza sa ne scuturam coama și…