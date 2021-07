Stiri pe aceeasi tema

- Zanni și-a marit tariful dupa Survivor Romania! Alex Velea și Antonia au ajutat adesea tinerii soliști, aflați la inceput de drum, ba chiar le-au oferit gratuit cazare și masa. Mai mult, au fost parinți cu norma intreaga pentru Mario Fresh, Lino Golden și Zanni, caștigatorul concursului Survivor Romania…

- Antonia a vorbit despre scandalul dintre Lino Golden, Mario Fresh și Alex Velea. Deși a incercat sa se țina departe de acest scandal, iata ca a fost intrebata și ea despre situația asta, la mai multe luni distanța. Pentru ea, Lino și Mario nu mai exista și nu vrea sa mai auda despre ei. Totodata, ea…

- Mario Fresh continua sa faca dezvaluiri unice din prietenia avuta cu Alex Velea. Tanarul artist susține ca iubitului Antoniei i datoreaza succesul sau, și chiar pare ca regreta faptul ca prietenia lor a luat sfarșit exact atunci cand lucrurile deveneau din ce in ce mai bune de ambele parți.

- In urma cu mai mulți ani, Iulia Vantur și-a schimbat viața radical. Frumoasa vedeta s-a mutat in India și a lasat in urma o cariera de succes in Romania. Intr-un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, romanca recunoaște ca nu i-a fost deloc ușor și a trebuit sa depașeasca multe momente grele.

- Antonia și Alex Velea au fost extrem de dezamagiți de Mario Fresh și Lino, cu care s-au și certat, asta deși cei doi cantareți au fost propulsați in cariere de catre iubitul Antoniei. Antonia l-a facut praf din nou pe iubitul Alexiei Eram Atat Mario, cat și Lino au recunoscut ca nu mai vorbesc cu […]…

- Antonia a vorbit pentru prima oara despre scandalul pe care Mario Fresh și Lino Golden l-au avut cu Alex Velea. Cei pe care cei doi ii considerau baieți „adoptivi” au rupt prietenia cu aceștia și și-au aruncat cuvinte grele. Invitata in cadrul unei emisiuni de la radio, Antonia a vorbit despre scandalul…

- Nicole Cherry este una dintre artistele de la noi care vorbește deschis despre momentele mai puțin placute din viața, aceasta fiind adepta terapiei. Pe langa ajutorul psihologului, se pare ca artista are parte și de sprijinul familiei și, cel mai important, al iubitului, care ii este mereu alaturi.

- Mario Fresh a vorbit pentru prima oara despre dezamagirea adusa de oamenii dragi din viața lui. Artistul a suferit mult atunci cand prietenia dintre el, Antonia și Alex Velea s-a incheiat. Dupa o foarte buna legatura, la finalul anului trecut, atat Mario Fresh, dar și Lino Golden au parasit Golden Boy…