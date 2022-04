Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a cucerit Trending-ul de pe YouTube și clasamentele muzicale cu „Umbre”, single de succes pe care l-a lansat alaturi de Connect-R, Mario Fresh lanseaza „M-am trezit plangand”, prima piesa de pe EP-ul „Singuratate”, material pe care artistul urmeaza sa il lanseze in curand. „Spune-mi de ce n-ai…

- Dupa ce a cucerit Trending-ul de pe YouTube și clasamentele muzicale cu „Umbre”, single de succes pe care l-a lansat alaturi de Connect-R, Mario Fresh lanseaza „M-am trezit plangand”, prima piesa de pe EP-ul „Singuratate”, material pe care artistul urmeaza sa il lanseze in curand. „Spune-mi de ce n-ai…

- Dupa ce a dezvaluit publicului cel de-al doilea album din cariera sa, ce poarta numele de „Fata din diamant”, ADDA continua seria de lansari cu „Du-te la ea”, cea de-a șasea piesa de pe materialul discografic. Compusa de catre ADDA alaturi de Bogdan Marinescu, Robert Toma, Alex Mladin și ProducaDoru,…

- Ce faci atunci cand dorul de familie este mai presus de orice? Cat de grea e plecarea de acasa, de langa cei dragi? Misha Miller a ales sa-și exprime toate aceste ganduri prin intermediul unei piese. Artista lanseaza vineri, 18 martie, „Home”, o melodie dedicata parinților sai, cei care au susținut-o…

- „Toate Drumurile” reprezinta o confesiune sincera a tot ceea ce simțim și traim in mod inedit atunci cand iubim persoana potrivita. Daca liniștea și echilibrul ni le putem imagina sub forma unei insule, atunci noi suntem doar niște naufragiați ai iubirii in cautarea drumului care sa ne aduca impreuna.…

- Surpriza de proporții din partea lui CRBL pentru fanii sai, direct din… Republica Dominicana. Artistul a lansat marți, 15 februarie, „ Uite, Mama!”, piesa dedicata tuturor concurenților „Survivor Romania 2022”. Compusa de CRBL cu o saptamana inainte de a pleca in competiție, videoclipului piesei este…

- Dupa multe speculații cu privire la un remix al piesei „The Joker and the Queen” alaturi de buna sa prietena Taylor Swift, Ed Sheeran pare sa fi confirmat in sfarșit ca un nou featuring al celor doi urmeaza sa fie lansat vineri. Intervievat in cadrul BRIT Awards, caștigatorul premiului „Compozitorul…