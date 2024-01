Marina SUA interceptează rachete în Marea Roşie, în timp ce escortează nave Maersk ”In timp ce erau pe drum, ambele nave au raportat ca au fost vazute explozii in apropiera si sa escorta Marinei SUA a interceptat mai multe proiectice”, a aratat Maersk, intr-o declaratie, adaugand ca suspenda tranzitarea Marii Rosii de catre navele subsidiarei din SUA. Un purtator de cuvant al fortelor militare Houthi din Yemen a afirmat ca au tras rachete balistice catre mai multe nave de razboi ale SUA care protejau doua nave comerciale americane. Ambele nave comerciale sunt operate de Maersk Line, Limited (MLL), subsidiara sa din SUA care transporta incarcaturi pentru Departamentul Apararii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

