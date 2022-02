Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a anuntat, miercuri, 19 ianuarie, depasirea pragului de sapte milioane de autovehicule produse in uzina de la Mioveni.Marti, 18 ianuarie 2022, la uzina de la Mioveni a fost fabricat vehiculul Dacia cu numarul 7 milioane. Modelul aniversar este un exemplar al Seriei Limitate Duster Extreme, de…

- BMW va lansa, in vara acestui an, o serie limitata a modelului de lux Seria 7. Mașina se va numi M760i Final V12 și, așa cum reiese din nume, va fi ultimul model al marcii bavareze oferit cu un propulsor V12. Chiar daca BMW a anunțat ca nu va renunța la motoarele termice, propulsorul V12 va intra in…

- Ziua Culturii Nationale marcheaza in acest an 172 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, „omul deplin al culturii romane". Ca un omagiu adus poetului, al carui destin s-a intersectat cu cel al bibliotecii din Iasi si al carui nume institutia il poarta cu mandrie si demnitate, Biblioteca Centrala…

- Pachetele de vacanța pentru accesul la prima ediție a Massif Winter 2022 de la Poiana Brașov vor fi disponibile incepand de miercuri. Biletele la concerte vor putea fi cumparate din ianuarie, iar evenimentul muzical și de entertainment se va desfașura in martie.

- Mii de persoane au stat la coada in fata unor magazine din orasul britanic Bristol pentru a cumpara tricouri in editie limitata realizate de artistul stradal de renume mondial Banksy, informeaza DPA/PA Media sambata, citat de agerpres. Cinci magazine din oras au pus in vanzare fiecare cateva sute…

- TOMMY Jeans sarbatorește conexiunea muzicala a brand-ului prin lansarea „Tommy Revisited: Music Edition” Tommy Hilfiger anunța lansarea colecției TOMMY JEANS „Tommy Revisited: Music Edition”. De la inceput, muzica a jucat un rol esențial in viața lui Tommy Hilfiger, precum și in ADN-ul unic al brand-ului…

- Revolut, aplicatia financiara cu peste 1,4 milioane de clienti numai in Romania, a anuntat lansarea unui card placat cu aur de 24 de carate, in editie limitata, care va putea fi achizitionat de catre utilizatorii din SUA, Marea Britanie si Spatiul Economic European (SEE), conform agerpres. Potrivit…