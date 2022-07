Marina din Sri Lanka a oprit mai mulți oameni ce încercau să fugă din țară Marina din Sri Lanka a lansat luni (11 iulie) un videoclip care arata o nava care se intoarce la țarm cu un grup de oameni care au incercat sa fuga din țara, puternic afectata economic, cu un trauler(vas) de pescuit. Se crede ca majoritatea celor 78 de oameni de la bord incercau sa ajunga in Australia, potrivit Reuters. Sri Lanka sufera in prezent cea mai grava criza economica de la independența sa. Mulți oameni au incercat sa paraseasca țara și pot fi vazute cozi lungi la birourile de pașapoarte. Pandemia de COVID-19 a lovit economia dependenta de turism și a redus remitențele de la lucratorii… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

