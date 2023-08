Marina Almășan: GHEBOASA … sau De la modelele crizei, la criza de modele Urasc frazele care incep cu expresia “pe vremea mea..”. Denota, intr-un fel, “ciufuțenia” generațiilor adulte, mereu nemulțumite de celelalte, care vin in urma lor. Cumva, parca le e ciuda ca lor le-a trecut vremea si ca aștia tineri de azi au la dispoziție, fir-ar sa fie, cea mai de pret avere : Timpul. Și ca, chipurile, iși bat joc de ea. Sau poate… fara precizarea: “chipurile”… Și totuși, iata-ma in postura de a rosti eu insami aceste cuvinte: “pe vremea mea…”. Dar o fac mai mult pentru a evoca o amintire, nu neaparat pentru a scoate cuiva ochii. Deși o analiza se cere a fi facuta. Fara “ciufuțenie”,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

