Stiri pe aceeasi tema

- “Haideti sa lamurim putin lucrurile, mai mult decat liniile de partid sau lucruri de genul. Plafonarea pretului, in acest moment, echivaleaza cu o masura suportata de la bugetul de stat luata, bineinteles, ca oamenii sa plateasca mai putin. O solutie similara, aplicata carburantilor, dupa modelul din…

- Europa ar putea fi lovita de o penurie de carburanți in aceasta vara, avertizeaza un expert in energie. Criza combustibilului se agraveaza iar Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de carburanți in aceasta vara, avertizeaza șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, intr-un interviu…

- ”In situatii de criza, nu se majoreaza impozitele, deci nu vor fi majorate nici in Romania. Si nici nu vor fi introduse alte impozite”, a spus liderul PSD, aratand ca optimizarea fiscala inseamna ca lasi de undeva unde s-a crat o discrepanta, si vii cu o impozitare si reduci in alta parte. El a precizat…

- Otilia Nutu a afirmat in cadrul conferintei News.ro Energy road – Energie la tine acasa, ca aceasta criza a gazelor a inceput inca din vara anului trecut. “Criza gazelor a inceput din vara anului trecut, cand Gazprom a limitat livrarile de gaze in Europa si a inclusiv a golit depozitele de inmagazinare…

- Creșterea prețurilor la alimente și energie, inrautațita de razboiul din Ucraina, ar putea dura pana la sfarșitul anului 2024 din cauza perturbarilor in comerț și producție, a anunțat marți Grupul Bancii Mondiale. Creșterea prețurilor la energie, care a atins cea mai mare cota de la criza petrolului…

- ”Ma uit la anul 2020. Spun si dau asigurari ca in Romania nu va fi criza alimentara si nici nu trebuie sa discutam despre o criza alimentara. Criza alimentara se manifesta cand nu ai produse la raft, cand produsele agroalimentare nu se gasesc in comert”, a spus ministrul Agriculturii. El a afirmat ca…

- Cel mai ieftin abonament de internet in banda larga din lume este in Siria, cu un cost mediu de 2,15 dolari pe luna, iar cel mai scump este in Burundi, unde locuitorii scot din buzunar 429,95 de dolari pe luna, daca vor sa aiba acces la internet broadband, potrivit unui studiu derulat de Cable.co.uk.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca in Parlament a fost inceput demersul de a schimba taxa clawback, adaugand ca este in interesul tuturor ca pretul final sa fie tinut sub control, mai ales la medicamentele generice. “Impreuna cu colegii mei din Parlament am inceput acest…