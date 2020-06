Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu realizat de Agenția Europeana de Mediu (European Environment Agency - EEA) a dezvaluit ca Cipru și Grecia se afla intre primele cinci țari din Europa, fiind clasate printre cele mai curate in ce priveste apa marii.

- Un procent de 76% din zonele de scaldat din Romania monitorizate in 2019 au indeplinit conditiile pentru a li se atribui cel mai inalt si mai exigent standard de calitate al Uniunii Europene, ”excelent”, potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu.Conform evaluarii din acest an a calitatii…

- Aproape 85% din zonele pentru scaldat din Europa monitorizate anul trecut au indeplinit standardul de calitate „excelent” al Uniunii Europene, cel mai inalt si mai strict in ceea ce priveste apa pentru scaldat, in timp ce in cazul Romaniei procentajul este de 76%, se arata intr-un comunicat al Comisiei…

- Conform evaluarii din acest an publicate ieri, calitatea apelor pentru scaldat din Europa este in continuare ridicata. Aproape 85 % din zonele de scaldat din Europa monitorizate in 2019 au indeplinit condițiile pentru a li se atribui cel mai inalt și mai exigent standard de calitate al Uniunii Europene-…

- Agenția Europeana de Mediu susține ca producatorii nu au facut eforturi suficiente pentru a atinge țintele de emisii CO2. Media emisiilor a crescut in ultimii 3 ani, iar UE anunța constructorii ca trebuie sa-și reduca emisiile cu 27% fața de nivelul din 2018. In 2018, media a fost de 120.8 grame pe…

- Uniunea Europeana ar putea aproba, zilele urmatoare, comercializarea medicamentului Remdesivir ca tratament anti COVID-19, facand astfel un pas inaintea SUA, unde tratamentul este aprobat doar pentru utilizarea in anumite cazuri in spitale, relateaza agentia de presa Reuters. “S-ar putea ca autorizarea…

- Doar 20% din francezi cred ca UE s-a ridicat la inalțimea crizei și mai mult de jumatate doresc continuarea pe termen lung a controalelor la granița. "Aceasta nemulțumire afecteaza toate segmentele electoratului, inclusiv cel al președintelui Emmanuel Macron, care se va gasi in poziția inconfortabila…

- In cursul acestei saptamani au inceput lucrarile de execuție pentru inchiderea obiectivului “Depozit de deșeuri municipale clasa B Subobrej-Sacele”. Astfel, o problema grava de mediu din județul nostru iși va gasi, in sfarșit, rezolvarea. Valoarea contractului este de 6.759.002,84 lei, inclusiv TVA,…