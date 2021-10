Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 27 februarie 2022, la Muzeul Național de Arheologie din Madrid vor putea fi admirate gratuit peste 800 de obiecte arheologice reunite in expoziția intitulata ”Tezaure Arheologice din Romania. Radacini dacice și romane”. Acțiunea culturala coordonata de Muzeul Național de Istorie a Romanei este…

- Programul de vizitare a cetatii dacice Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, si cel al Castelului Corvinilor, din Hunedoara, se va modifica, incepand cu data de 1 octombrie, au anuntat joi administratiile celor doua monumente istorice. Astfel, in perioada 1 octombrie - 30 noiembrie, situl…

- In urma cu trei ani, in plin deșert, in nordul Arabiei Saudite, se descopereau niște desene in piatra, in relief, reprezentari in marime naturala ale unor camile, cai și magari. Oamenii de știința au crezut ca sint opera contemporanilor celor care au sculptat in piatra bijuteriile de la Petra, in Iordania.…

- Cetațile dacice nu au beneficiat de paza. Astfel, diverși indivizi au cautat in ele și in jurul lor, de-a lungul anilor, cu detectoare de metale, scoțand multe piese din metal, dintre care au facut selecția: cele de fier au fost pur și simplu lasate pe loc sau aruncate in zona, fiindca nu reprezentau…

- Treizeci de copii si invatatori din Republica Moldova s-au aflat, timp de cinci zile, intr-o tabara ce a fost organizata in localitatea Vata de Jos, prilej cu care au putut vizita mai multe obiective turistice si istorice din judet, cum ar fi cetatile dacice din Muntii Orastiei sau Castelul Corvinilor.…

- Treizeci de copii și invațatori din Republica Moldova s-au aflat, timp de cinci zile, in tabara in comuna hunedoreana Vața de Jos. Ei locuiesc in Radeni, Greblești și Codreanca, comune de peste Prut infrațite cu localitați din nordul județului Hunedoara. Astazi, in ultima zi a șederii…

- Recent, consilierii județeni ai PNL și USRPLUS din Hunedoara au refuzat sa voteze un proiect de hotarare prin care se stabileau achiziții necesare pentru paza și monitorizarea cetaților dacice din Munții Oraștiei, recent intrate in administrarea Consiliului Județean. Directorul Direcției Generale…

- Participanții la prima școala de vara de arhitectura și arheologie organizata la Cetațile dacice din Munții Oraștiei va invita sambata, 17 iulie, incepand cu ora 10 la Ziua porților deschise in situl Costești-Cetațuie.